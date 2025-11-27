Боевая граната и 164 выстрела: следствие раскрыло 20-летнее дело об убийстве

Суд вынес приговор жителю Кузбасса, который в составе преступной группировки на участке автомобильной дороги в Иркутской области открыл огонь по двум автомобилям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на официальный телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, с 1998 года до декабря 2023 года на территории Иркутской области действовала преступная банда. Осужденный был ее участником. В мае 2003 года группировка напала на членов конкурирующей банды. По двум автомобилям было произведено не менее 164 выстрелов. В одну из машин бросили боевую гранату. В тот день погибли три человека. Еще трое потерпевших смогли скрыться с места происшествия.

«Осужденный признан виновным в участии в составе банды, действовавшей в указанный период в хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также в убийстве и покушении на убийство <> с целью расширения сферы криминального влияния и ликвидации членов группы под названием "Короли", действовавшей в Усть-Кутском районе Иркутской области», — отмечено в сообщении ведомства.

По данным ведомства, 45-летний россиянин ранее судим не был. Кемеровский областной суд в среду, 26 ноября, огласил приговор: 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Мужчина сотрудничал со следствием. Он рассказал о совершенных преступлениях, указал координаты хранения оружия, назвал имена других соучастников. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что некоторые данные ранее не были им предоставлены.

«Уголовное дело в отношении осужденного было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что загадки исчезнувших людей в Забайкалье раскрыли спустя годы.