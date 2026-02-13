«Бог накажет за блины»: православный взгляд на тесто, творог и народные фобии в период Масленицы

Перед началом Масленичной недели в социальных сетях активизировались списки «греховных» блинов. Пользователи пугают друг друга тем, что за определенные рецепты последует «божье наказание». Священник Русской православной церкви Илья Савастьянов в беседе с REGIONS рассказал , где заканчиваются суеверия и начинается подлинный грех.

По словам представителя РПЦ, приписывать конкретному тесту или начинке кару небес — значит подменять веру магическим мышлением. Подобные страшилки, гуляющие по пабликам, не имеют отношения к церковному учению и являются плодом медийных преувеличений либо откровенных суеверий.

«Это совершенно некорректно. Согрешает человек своими действиями, а не вкушая блины. И в период Масленичной недели намного проще согрешить объедением», — подчеркнул Савастьянов.

Единственный гастрономический запрет, который действительно существует для православных на Масленицу, касается мяса. Мясные продукты в эту неделю исключаются из рациона, а вот молоко, яйца, масло и, конечно, сами блины — разрешены и традиционны.

«Церковным уставом на этой неделе запрещается вкушение мяса. На этой неделе начинается активная подготовка к Посту, и христиане полностью отказываются есть мясо», — сказал он.

Однако, как подчеркнул священник, подлинная опасность Масленицы кроется вовсе не в сковороде. Куда важнее, как человек проживает эти дни: допускает ли объедение, злоупотребляет ли спиртным, позволяет ли себе глумиться над верой или окружающими. Именно это, а не рецепт блинов, действительно отдаляет от Бога.

«Граница греха очень тонкая, и даже индивидуальна для каждого человека. Те действия, которыми мы вредим себе и окружающим, нарушаем отношения с Богом и будут грехом», — отметил священник.

Ранее сообщалось, что почти 50 ярмарок пройдет в Подмосковье в рамках празднования Масленицы.