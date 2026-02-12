В Подмосковье на Масленицу проведут 48 ярмарок

В Подмосковье в рамках празднования Масленицы проведут 48 ярмарок. Подробнее о торговых площадках рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарки будут проходить с 16 по 22 февраля в 26 округах региона. На них можно будет купить свежие овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, мед и сладости, а также множество видов блинов. В рамках ярмарок проведут народные гулянья, концерты и мастер-классы.

«Всего до конца февраля в Московской области запланировано проведение 115 ярмарок, что обеспечит жителям региона удобный доступ к качественной продукции в будние и выходные дни», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в аграрной отрасли.