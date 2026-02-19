«Бог простит» — не формальность: почему в Прощеное воскресенье важно отвечать именно так

Прощеное воскресенье в 2026 году выпадает на 22 февраля. Это не просто традиция, а важный духовный рубеж: последний день Масленицы и канун Великого поста. В этот день принято не только просить прощения у близких, но и по-настоящему отпускать обиды, сообщил REGIONS.

Протоиерей Иоанн из Пушкинского благочиния объяснил, почему многие просят и принимают прощения неправильно. Просто сказать «извини» — мало. В Прощеное воскресенье работает другая, более глубокая формулировка. И не менее важно — правильно принять извинения. Фраза «Бог простит» звучит не как формальность, а как искреннее признание: мы не держим зла, даже если боль была настоящей.

«Подходить к человеку нужно со словами: "Прости меня!". А в ответ следует сказать: "Бог простит, и меня прости"», — пояснил протоиерей Пушкинского благочиния Иоанн.

В храмах 22 февраля пройдут особые богослужения. После литургии священники сменят светлые облачения на черные — так начинается путь покаяния. А вечером, прежде чем войти в пост, люди попросят друг у друга прощения, чтобы ничто не тяготило душу и не отвлекало от главного.

«Мы просим прощения не ради галочки, а ради того, чтобы войти в пост с чистой душой. Нельзя идти к Богу, если на кого-то злишься», — отметил отец Иоанн.

