Не только концерты: королева шансона нашла время для духовного визита в подмосковную глубинку

Поклонники творчества певицы и прихожане отметили, что такие встречи напоминают о значимости духовных центров, которые объединяют людей независимо от их известности и статуса. Храм Живоначальной Троицы, построенный еще в 1789 году, давно стал не просто местом богослужений, а настоящим историческим и культурным наследием округа. За более чем двухвековую историю его облик не раз менялся, но атмосфера уюта и умиротворения остается неизменной.

«Всегда рады гостям, особенно тем, кто проявляет интерес к духовной жизни и красоте наших мест. Визит уважаемой Любови Успенской стал для нас настоящей радостью и показал, что известные личности находят время для посещения таких душевных уголков. Это событие, безусловно, привлечет внимания к нашему приходу и всей деревне Часовня. Мы надеемся, что наш храм и его атмосфера дали певице умиротворение и вдохновение», — отметил настоятель храма Троица Чижи Дионисий Тонков.

Отец Дионисий пригласил всех желающих посетить деревню Часовня, прикоснуться к старине, принять участие в службах и насладиться тихой красотой этих мест. Добраться сюда можно от станции Павловский Посад на автобусе до поворота на деревню, а затем прогуляться пешком около пяти километров на запад.

