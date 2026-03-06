«Бог видит сердце»: священник объяснил, как правильно молиться в Великий пост

Великий пост в самом разгаре — время, которое православные христиане посвящают не только ограничениям в еде, но и глубокой внутренней работе. Для миллионов верующих это период, когда молитва должна стать не просто привычным ритуалом, а настоящим диалогом с Богом. Но как этого достичь — REGIONS узнал во время общения с протоиереем Иоанном Ильницким.

По словам священнослужителя, пост нужен не для того, чтобы похудеть или испытать силу воли, а чтобы очистить душу от страстей и подготовиться к встрече Пасхи. Однако, как предупреждает протоиерей Иоанн Ильницкий из Яхромы, если свести все к отказу от скоромной пищи, смысл теряется.

«Многие начинают пост с решимости "вычитать" все положенные правила, но к середине Великого поста выгорают, потому что молитва становится обязанностью, а не потребностью сердца», — отметил протоиерей Иоанн Ильницкий.

Чтобы молитва была искренней, отец Иоанн советует придерживаться нескольких простых принципов. Главный из них — тишина. Батюшка рекомендует за час до молитвы отложить телефон, выключить музыку и побыть наедине с собой. При этом не обязательно говорить много слов: иногда молчание становится самой глубокой формой обращения к Богу.

Тем, кто проходит Великий пост впервые, священник дает особые рекомендации. Не стоит брать на себя непосильное молитвенное правило — начинать лучше с малого. Постные богослужения он называет настоящей «школой молитвы»: даже если не получается прийти в храм, можно слушать трансляции. Еще один совет — читать Евангелие каждый день. И главное: никогда не сравнивать свою молитву с чужой. У каждого свой путь.

«Молитва не заканчивается, когда вы закрыли книгу. Она продолжается в том, как вы относитесь к близким, как реагируете на трудности, как помогаете тем, кто рядом. Пост — время милосердия. Если вы молитесь о прощении, но при этом держите обиду на человека — молитва "застревает". Простите — и ваши слова обретут силу», — пояснил священнослужитель.

