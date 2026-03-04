После аборта: священник раскрыл, какие молитвы не просто бесполезны, а опасны

Прерывание беременности — тяжелая тема, которая вызывает споры в современном обществе. Священник Антоний Русакевич рассказал REGIONS, что покаяние и обращение к Богу помогут женщине пережить горесть от содеянного.

Отношение к абортам менялась в разные исторические периоды современной России. В дореволюционной стране церковь приравнивала женщину, совершившую аборт, к убийце. В 2016 году Священный Синод утвердил особое молитвенное последование — канон покаянный о грехе убийства младенцев во чреве.

По данным священнослужителя, спустя пять лет, в 2021-м, появился еще один текст, адресованный непосредственно женщинам: канон ко Пресвятой Богородице для тех, кто прервал беременность. Оба чинопоследования сегодня доступны всем желающим — их публикуют на православных интернет-ресурсах и продают в церковных лавках.

«Я бы посоветовал не ограничиваться только этими текстами. Очень полезно читать покаянный канон ко Господу нашему Иисусу Христу, а также обращаться к Службе Вифлеемским младенцам, написанной преподобным Андреем Критским. Эти молитвы наполнены настоящим покаянным духом и помогают человеку приблизиться к Богу», — добавляет священник.

Священник Русакевич высказал мнение, что в интернете могут попадаться молитвенные тексты, которые противоречат канона церкви. Он рекомендует вводить дополнительное молитвенное правило исключительно после обсуждения со своим духовным наставником.

«В интернете сегодня гуляет множество опасных текстов. Эти сочинения далеки от истинного православия, их авторы — люди без благословения. Использование таких молитв — огромный риск. Вместо того чтобы облегчить душу, вы можете только усугубить свое положение и навлечь на себя еще больший грех», — предупреждает отец Антоний.

