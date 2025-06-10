Медиков, которые спасали пострадавших при ЧП с поездом под Брянском, наградил губернатор

Глава Брянской области наградил медиков, которые оказывали помощь пострадавшим во время ЧП с поездом. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале во вторник.

Богомаз поздравил медиков в преддверии их профессионального праздника и сообщил, что необходимо вспомнить и о событиях вечера 31 мая. Глава региона отметил, что система здравоохранения работала как часы, четко и без сбоев, и множество людей было спасено благодаря профессионализму врачей.

Также губернатор Брянской области отметил, что слаженная работа медиков региона получила оценку и на высшем уровне, в том числе и от президента России Владимира Путина. Почетными грамотами были награждены коллективы Выгоничской ЦРБ, областной больницы № 1, детской больницы в Брянске, горбольницы № 1, станции скорой медпомощи, психиатрической больницы № 1 и Почепской ЦРБ.

Напомним, что днем ранее сообщалось о том, что на Брянскую область идет массированная атака БПЛА.