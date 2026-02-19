Платок-самозванец: коллекционер из Павловского Посада указала Ханне на ошибку в образе

Певица Ханна объявила о творческом перезапуске, представив публике композицию «Русская красавица», которую сама артистка назвала самой важной в карьере. Для визуального сопровождения новой песни исполнительница и ее шоу-балет облачились в яркие узорчатые платки. Как пояснила сама Ханна, это часть идеи по возрождению интереса к русским традициям в современной моде. Однако внимательные поклонники и эксперты разглядели в образе несоответствие, пишет REGIONS .

Известный коллекционер павловопосадских платков Наталья Горбачева подвергла тщательному анализу наряды певицы и вынесла неожиданный вердикт: платки очень похожи на русские, но к легендарной коллекции подмосковной мануфактуры они не принадлежат. По мнению эксперта, использованные аксессуары оказались лишь стилизацией, далекой от подлинника.

Впрочем, критикой дело не ограничилось. Наталья Горбачева, будучи не только коллекционером, но и экспертом в области моды, предложила Ханне конкретные варианты для создания аутентичного образа. Она посоветовала обратить внимание на подлинные шедевры Павловопосадской платочной мануфактуры.

«Рекомендую примерить платки «Соловушка» или «Восточный», которые идеально подчеркнут природные данные певицы и придадут ее образу настоящую глубину и аутентичность «русской красавицы», — написала она.

Таким образом, модный эксперимент поп-звезды обернулся не только одобрением фанатов, активно подхвативших тренд и начавших снимать ролики в платках, но и важным уроком по сохранению культурной подлинности.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие во всероссийской выставке народных художественных промыслов «Ладья».