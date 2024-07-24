Российских солдат в зоне СВО хотят отправлять на гауптвахту за гаджеты

В Госдуме приняли поправки о дисциплинарном наказании для военных на СВО, использующих гаджеты с доступом в Интернет, сообщает РБК .

В новом законопроекте использование гаджетов с подключением к Интернету в зоне боевых действий на Украине предлагается приравнять к тяжким дисциплинарным проступкам. В качетсве наказания предполагается дисциплинарное заключение (гауптвахта) на срок до десяти суток.

На сегодняшний день запрет на использование устройств с доступом в Интернет на СВО есть, однако новый закон в случае его принятия позволит привлекать нарушителей к ответственности по решению военного гарнизонного суда.

Принятую поправку раскритиковал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он утверждает, что интернет и мессенджеры — одни из необходимых способов коммуникации для военных на передовой. По его мнению, бойцы не откажутся от гаджетов из-за прошлых провалов Минобороны РФ в обеспечении армии надежными средствами связи.

Ранее сообщалось, что в одном из освобожденных населенных пунктов под Харьковом российскими военными установлен знак с надписью на русском «Добро пожаловать в Харьковскую область».