Бойцу СВО, который убил отца колотушкой для свиней, вынесут приговор

В Красноярском крае 24-летний молодой человек убил отца через пару дней после возвращения с СВО, сообщает prmira.ru . Прокуратура закончила сбор доказательной базы по данному делу. Теперь суд вынесет приговор.

Мужчина был задержан сразу после убийства. Он дал признательные показания сотрудникам правоохранительных органов. Рассказал, что проживал с 63-летним отцом. Родственники иногда распивали вместе спиртные напитки. Часто ссорились по разным поводам.

В момент убийства молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он готовил корм для свиней. Отец подошел к нему и начал что-то причитать. Молодой человек схватил колотушку и нанес деревянным предметом несколько ударов по голове и телу. По некоторым данным СМИ, сын попросил помощи у отца. Мужчина отказал и «начал учить жизни». Началась драка.

«Не расслышал, и как взбесился. И толкушку эту взял, которая рядом, поросенку картошку толочь, лежала на кухне, возле печки. Взял и начал наносить удары», — приводит слова обвиняемого прокуратура.

Отец погиб на месте происшествия. Патологоанатом были выявлены такие травмы: перелом ребер, травмы живота и раны на голове. Всего сын нанес ему около семи ударов. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Материалы дела переданы в Иланский районный суд. Не исключено, что суд назначит 15 лет заключения в колонии.

Местные жители рассказывали, что незадолго до убийства молодой человек вернулся из зоны спецоперации. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Ранее мы сообщали, какой приговор вынесли жителю Заволжья. После возвращения с СВО в присутствии своего ребенка он убил супругу.