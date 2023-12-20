После СВО на глазах детей убил жену: Жителю Заволжья вынесли приговор

Суд вынес приговор мужчине из Заволжья, который убил свою супругу, сообщает newsnn.ru . Его отправят в колонию строгого режима на девять лет. Экс-военного СВО также лишили воинского звания. В зоне спецоперации он был старшим сержантом.

Мать погибшей женщины подала иск в адрес мужа своей дочери. Она просила выплатить миллион рублей в качестве материальной и моральной компенсации. Гражданский иск был удовлетворен судом.

О трагедии, которая произошла в апреле 2023 года, стало известно из местного аккаунта интернет-мессенджера. Что стало причиной агрессии мужчины неизвестно, но убил жену он на глазах собственных детей шести и семи лет.

Очевидцы утверждали, что родственники не хотели забирать тело и хоронить женщину. По неофициальной версии, организацией похорон занимались сотрудники детских учреждений, куда ходили сыновья погибшей.

Ранее стало известно о задержании граждан РФ, которые за один день убили сначала собственницу частного дома, а потом таксиста. Кроме этого, данными гражданами в Иркутской области было совершено много других преступлений.