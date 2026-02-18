В беседе с REGIONS Игорь Никишин, занимающий пост заместителя руководителя Главного управления ФССП России по Московской области, разъяснил нюансы взаимодействия участников специальной военной операции со службой судебных приставов. По его словам, законодательство устанавливает для них отдельный, особый регламент.

По словам Никишина, в зависимости от категории исполнительного производства оно может быть не только приостановлено, но и полностью прекращено.

«В рамках компетенции службы для участников специальной военной операции предусмотрено как приостановление, так и прекращение исполнительных производств в зависимости от их категории», — рассказал заместитель руководителя Главного управления ФССП России по Московской области Игорь Никишин.

Согласно действующему законодательству, основанием для приостановки производства является участие гражданина или индивидуального предпринимателя в боевых действиях либо контртеррористических операциях в составе Вооруженных Сил РФ или других государственных воинских формирований.

На период такого участия в отношении бойца не применяются никакие принудительные меры — исполнительные действия останавливаются полностью или частично. Это касается как должников-физических лиц, так и предпринимателей, находящихся на фронте.

Интервью приурочено празднованию Дня защитника Отечества. В условиях специальной военной операции 23 февраля праздник обретает особую глубину. В Подмосковье запланировано ряд мероприятий.

