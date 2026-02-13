Миллиарды в казну и порядок в залах: ГУ ФССП выбрало лучшие подразделения Подмосковья

Судебные приставы Московской области подвели финансовые итоги 2025 года. На заседании коллегии в ГУ ФССП России по Московской области озвучили суммы, которые удалось вернуть в казну благодаря работе с неплательщиками, пишет REGIONS .

На итоговом заседании коллегии ведомства была названа тройка лидеров среди территориальных отделов: ими стали подразделения в Орехово-Зуеве, Серпухове и Чехове. По данным ведомства, именно эти команды внесли максимальный вклад в выполнение поставленных задач, продемонстрировав образцовую дисциплину и эффективность в работе с исполнительными листами.

Минувший год стал для подмосковных приставов периодом серьезных достижений. Статистика свидетельствует о заметном росте показателей: в 2025 году в регионе удалось полностью или частично выполнить требования по 5 млн исполнительных документов. Профессионализм сотрудников позволил вернуть за год колоссальную сумму — 58,3 млрд рублей.

В доход бюджета перечислили ₽2 млрд 915 млн. Как уточнили в ведомстве, в 53,6% больше предыдущего года, что говорит о качественном усилении контроля над неплательщиками.

Также за год судебные приставы пресекли около 7,8 тысячи попыток проноса запрещенных предметов, сохранив спокойствие судей и посетителей. Выполнение ключевых показателей позволило подмосковному управлению зафиксировать 2025 год как один из самых продуктивных в своей современной истории.

Помимо финансовой стороны вопроса, огромный объем работы был проделан в стенах храмов правосудия. Так, ранее сообщалось, что безопасность 19,4 тысячи судебных заседаний обеспечивалась в режиме повышенной бдительности. Порядок поддерживался не только в залах, но и на входе в здания, где сотрудники ведомства выступили надежным заслоном против потенциальных угроз.