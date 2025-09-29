Более 10 см: гигантский слизень напугал своими размерами жительницу Балашихи

По данным издания, информация о необычном слизне в парке «Пехорка» появилась в телеграм-канале «Балашиха Рулит». В сообщении указано, что размер слизня превышал 10 см в длину, а ширина достигала трех сантиметров. Подписчица отметила, что ранее никогда не замечала подобные экземпляры. Она обратилась к подписчикам с вопросом, что известно о гиганте.

Биолог Екатерина Авсеева согласна с жительницей Балашихи — размеры испанского слизня, действительно, впечатляют. В частности, крупные особи могут достигать в длину 18 см. Эксперт отметила, что они не ядовитые. Однако трогать слизня не рекомендовано. Они являются переносчиками опасных бактерий и других микроорганизмов. В случае прямого контакта биолог призвала хорошо вымывать руки.

«Испанские слизни появились в России относительно недавно — в начале 2000-х годов, но многие еще не могут привыкнуть к их устрашающему облику. Есть версия, что их завезли с грунтом или с удобрениями из стран Европы. За это время они успели расселиться на огромной территории и стать одними из самых неистребимых паразитов на дачных участках», — рассказала REGIONS эксперт.

Эксперт допустила, что некоторые дачники могут бороться со слизнями на своих участках. Биолог рекомендует отказаться от народных средств. Некоторые вещества наносят вред окружающей среде. Оптимальный вариант — специальные препараты, которые продают в магазинах.

