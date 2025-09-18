Более 100 кг поваренной соли положили волонтеры в минеральную кормушку для диких зверей

Волонтеры обустроили в лесном массиве Мысковского городского округа первую кормушку из соли для парнокопытных, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, в Сибири зимы отличаются низкими температурами. Минеральные добавки помогут многим животным, в том числе лосям и косулям. Инициатором реализации проекта стал эковолонтер Александр Управителев, который любит проводить свободное время на природе. Летом он отправляется на рыбалку, а зимой бродит по тайге вместе с двумя собаками-лайками. Так он знакомится с повадками животных.

По информации издания, кормушка выглядит по-особенному. Длинную конструкцию самостоятельно сделали волонтеры. Кормушку установили на средней высоте. Ее наполнили глыбами поваренной соли. Специалисты предполагают, что обеспечили животных солью примерно на год. Они положили более 100 кг поваренной соли. Однако многое зависит от внешних факторов, например, количества осадков.

По данным издания, волонтеры намерены регулярно проверять кормушку. При необходимости ее будут снова наполнять солью. Эксперты отметили, что минеральные добавки необходимы для укрепления костных тканей парнокопытных, правильного развития эмбрионов, лактации, линьки и роста рогов.

«Дикие звери, как и домашние, нуждаются в нашей заботе и участии. Смастерить и установить солонец – это то немногое, что мы можем для них сделать», – считает Александр Управителев.

