Мэр Сургута ответил на критику vip-кормушек для белок стоимостью 805 тыс. руб.

По информации издания, vip-кормушки прославили город на федеральном уровне. Мэр Сургута напомнил, что создание кормушек — это народный проект. Его авторами стали юные активные горожане. Ребята творчески подошли к реализации проекта. Они выбирали исключительно природные материалы, что делает готовый объект уникальным. Максим Слепов уверен, что кормушки станут гордостью парка, на территории которого их развесят. По его мнению, каждая кормушка — малая архитектурная форма.

Мэр отметил, что не считает стоимость кормушек высокой. Он отметил, что кормушки — изделия ручной работы с уникальным дизайном. Однако отметил, что каждый горожанин вправе повлиять на стоимость объекта, снизив ее. Для этого достаточно принять участие в торгах.

«Цена открыта. Готовы сделать за меньшие деньги — пожалуйста. Начальная цена обозначена», — пояснил мэр Сургута.

По данным издания, в рамках проекта было изготовлено пять кормушек. На реализацию проекта понадобится 805 тыс. руб. Кормушки планируют установить в парке «За Саймой». Некоторые горожане считают нецелесообразным выделение из бюджета такой суммы денег для кормушек для белок. Сообщалось, что услуги мастера были оценены в 15 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в каширском парке появился автомат со здоровой едой для белок.