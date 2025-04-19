Более 1300 жителей Химок приняли участие в общегородском субботнике

В Химках состоялся общегородской субботник, участие в котором приняли более 1300 жителей, сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В администрации отметили, что жители города самостоятельно выбрали место, где решили наводить порядок в первую очередь. Такой локацией стала территория возле железнодорожной станции «Левобережная».

В администрации проинформировали, что к активным жителям присоединились депутат ГД Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, глава городского округа Химки Елена Землякова, сотрудники администрации, члены политических партий. Большую помощь оказали студенты, представители общественных организаций, сотрудники различных предприятий, волонтеры.

«Все вместе мы сделали наш округ еще более уютным и чистым. На центральной площадке распилили поваленные деревья, переработали в щепу, которую затем используем для наполнения грунта», — сказала Елена Землякова.

В администрации отметили, что субботник совпал с праздником труда. Его принято отмечать в третью субботу апреля. Подмосковье принимает участие каждый год. В рамках мероприятия были награждены трудовые коллективы нескольких предприятий, функционирующих на территории округа.

Ранее сообщалось, что Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» стартовала в Московской области.