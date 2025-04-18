Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» стартовала в Московской области

Стартовала Всероссийская неделя субботников в рамках акции «Мы за чистоту». Старт ей дали Росмолодежь и движение «Экосистема» 18 апреля на территории мемориального комплекса «Рубеж Славы» в Подмосковье. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках на территории России проведут свыше 3 тыс. субботников. В Подмосковье проведут более 200 мероприятий, в которых примут участие свыше 6 тыс. волонтеров. Завершится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/ ]

«За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю», — отметил Гуров.

В Подмосковье в ходе открытия акции вместе с волонтерами высадили аллею сирени в рамках мероприятия «Сад Памяти». До конца года будет посажено 27 млн деревьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/ ]

«Я очень рад, что у нас в Подмосковье сильные молодежные объединения, хорошо организованный волонтерский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции, сделают много добрых дел, и наши предки, наши старшие будут нами гордиться», — сказал Духин.

К субботникам присоединились и участники Движения Первых. В рамках направления «Юннатская страна» они проведут уборку на территориях 15 тыс. мемориальных комплексов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с пятилетием движения.