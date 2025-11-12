Более 2 млн руб. тратят на космическую антенну в Новосибирске. Что хотят сделать с объектом?

В городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики проинформировали, что затраты на содержание сторожей, уборку территории станции космической связи «Орбита» и коммунальные услуги составляют более 2,2 млн руб. в год, сообщил atas.info.

По информации издания, в настоящее время прорабатываются возможные варианты дальнейшего использования здания. Специалисты рассматривают разные варианты: консервацию, проведение ремонтных работ, осуществление реконструкции. Объем финансовых вложений может быть определен исключительно после утверждения решения о дальнейшей судьбе объекта и подготовки соответствующей проектно-сметной документации. На текущий момент окончательное решение относительно будущего использования сооружения не принято. Комплексу дальней космической связи «Орбита» присвоили статус выявленного объекта культурного наследия власти.

«Дальнейшая эксплуатация и приспособление сооружения будут осуществляться с учетом нового статуса объекта», — рассказали в муниципалитете.

По данным издания, объект, построенный в 1967 году, создавался как комплексный центр телекоммуникаций. В его функции входила не только ретрансляция телевизионного вещания, но и обеспечение телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи.

Ранее сообщалось, что в м.о. Шатура строят дымокамеру для тренировок спасателей.