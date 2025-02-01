Более 20 припаркованных в московском дворе машин были повреждены пьяным мужчиной

Подозреваемому в порче припаркованных в столичном дворе автомобилей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

В сообщении указано, что инцидент произошел в ночь на 29 января в московском районе Строгино. Собственники некоторых припаркованных во дворе автомобилей обратили внимание на то, что кто-то повредил их имущество. В частности, были оторваны зеркала, помят кузов, разбиты стекла. Горожане обратились к сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время заявление подали 26 пострадавших.

В ведомстве отметили, что подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества задержан. Им оказался 30-летний мужчина, который признал вину. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура настаивала, чтобы задержанного поместили под стражу на время проведения расследования. Все пострадавшие автомобили были припаркованы в одном дворе.

«Ущерб от действий злоумышленника может превысить 350 тыс. руб.», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после повреждения имущества матери участника СВО в Королеве.