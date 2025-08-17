Более 2,5 тонн гумпомощи собрали для участников СВО неравнодушные жители Подольска

Неравнодушные жители Подольска в рамках акции «Подольск помогает» собрали более 2,5 тонны необходимых вещей и продуктов, которые передадут участникам спецоперации, сообщила администрация округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, как сбор помощи в очередной раз объединил местных жителей и показал их желание оказать помощь соотечественникам.

«За пять дней в наш Волонтерский центр пришло множество неравнодушных людей, объединенных желанием поддержать героев, которые борются за правду. Для бойцов привозили продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, строительные инструменты, одежду, маскировочные сети, канцелярские принадлежности. По доброй традиции передали письма и рисунки от воспитанников школ и детских садов, это самое ценное для военнослужащих», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

По информации администрации, супругам участников спецоперации Ирине и Екатерине в рамках проведения акции передали две посылки с гуманитарным грузом. Собранные предметы доставят военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на сватовском и запорожском направлениях.

В администрации отметили, что принять участие в сборе помощи может каждый жители округа. Вещи принимают в центральном пункте сбора, который расположен на Ульяновых, 1. Обратиться в центр предложено в любой день. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру: 8(4967)50-04-93.

Ранее сообщалось, что жители Подольска передали бойцам СВО продукты, медикаменты и письма от детей.