Учительница из Екатеринбурга уволилась после угроз изнасилования от восьмиклассника
Регнум: учительница из Екатеринбурга уволилась после травли восьмиклассника
Молодая учительница из Екатеринбурга по имени Анна уволилась после травли со стороны восьмиклассника, который угрожал ей изнасилованием и оскорблял. Об этом сообщает «Регнум».
По данным издания, подросток, предположительно ребенок мигрантов, плевал в педагога, называл ее, других учителей и одноклассниц проститутками, а также угрожал насилием. Анна рассказала, что предупредила школьника о возможной депортации, на что тот ответил, что вышлют не его, а его родителей из Узбекистана.
Лишь после многочисленных жалоб педагога ученика отстранили от занятий, однако после пережитого стресса Анна не смогла продолжать работу и покинула школу.