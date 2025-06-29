Более 30 тыс. руб.: названа средняя зарплата подростков в РФ в 2025 году

Аналитики сервиса HeadHunter пришли к мнению, что медианная заработная плата россиян в 2025 году в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тыс. руб. в месяц, сообщило РИА Новости.

По информации аналитиков, работодатели и несовершеннолетние граждане размещают объявления на различных сайтах. Так, более 682 тыс. резюме подростков было обнаружено на онлайн-платформах. Почти 3 млн приглашений было направлено работодателями.

«Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов», — говорится в данных.

По данным аналитиков, у подростков пользуются спросом сферы обслуживания, логистики и продаж. Именно в данных категориях они массово размещали объявления о поиске работы. На профессию официанта, бармена и баристы пришлось наибольшее число резюме — 9%, на упаковщиков и комплектовщиков — 7%, на менеджеров по продажам и работе с клиентами — 5%. Ребята заинтересованы во временном трудоустройстве на должность курьера, разнорабочего, оператора call-центра, продавца-консультанта, администратора, грузчика, кассира-операциониста.

Напомним, что работать в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул разрешено подросткам в возрасте 14-ти лет распоряжением президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава Калужской области объяснил, почему молодым россиянам не нужно работать курьерами.