Глава Калужской области объяснил, почему молодым россиянам не нужно работать курьерами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил тревогу из-за популярности работы курьером среди молодежи. В интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил , что такой «профессией» нельзя заработать на пенсию.

По мнению Шапши, курьерская деятельность является кратковременным и ненадежным заработком, и посоветовал молодым россиянам отказаться от нее в пользу своего же будущего.

«Как подработка — хорошо, но, когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема», — сказал Шапша.

Он отметил, что среди причин поиска временной работы — не только недостаточный уровень заработной платы, но и проблемы воспитательного характера, связанные с недостаточной мотивацией к развитию в профессиональной сфере.

Глава Калужской обрасти подчеркнул необходимость правильного профессионального сопровождения молодых граждан от школы до стабильной работы. Он также заявил о необходимости системного подхода к профориентации и созданию условий в России для качественного трудоустройства молодежи, чтобы снизить популярность временных профессий и сохранить профессиональный потенциал страны.

Ранее глава «Почты России» Михаил Волков назвал «чересчур высокими» зарплаты курьеров.