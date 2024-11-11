Более 48 млн руб. выделили на ремонт школы под Нижним Тагилом

Заявки от подрядчика принимают до 18 ноября. На реализацию проекта выделено 48 млн руб. Рабочим предстоит выполнить демонтаж конструкций. Специалисты обустроят наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, а также огородят территорию.

Большой комплекс работ необходимо выполнить именно на пришкольной территории: установить скамейки и урны, продумать удобную планировку, обустроить газоны, выложить дорожки. Кроме того, специалистам предстоит провести валку деревьев и корчевку пней. На время строительных работ будет создана контейнерная площадка, предназначенная для мусора. Работы требуется завершить до 30 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском округе торжественно открыли обновленный после капремонта детсад.