Более 500 тыс. руб. школа Кузбасса обязана выплатить семье за травму ребенка

Ребенок пострадал во время драки в школьном учреждении. Конфликт началась между учащимися 3 класса перед началом уроков. Во время драки один мальчик повалил на пол второго и прыгнул ему на спину.

«Как позже будет установлено работниками здравоохранения, в результате ребенку был причинен компрессионный перелом нескольких позвонков, что повлекло за собой длительное восстановительное лечение», — сообщила пресс-служба суда.

Отец ребенка направил иск в суд. Он просил привлечь к ответственности школу и местную администрацию. Суд решил, что местные власти не имеют отношения к конфликту между школьниками и к последствиям драки. Однако сотрудники учебного учреждения обязаны следить за тем, чем занимаются ребята в период нахождения в школе.

Суд постановил, что школа обязана перевести на счет несовершеннолетнего пострадавшего деньги в качестве моральной компенсации в размере 200 тыс. руб. Отец также обратил внимание суда на то, то был вынужден оставить работу и заниматься лечением сына. Ему назначили выплату в размере 300 тыс. руб. на основании утраченного заработка. На школу также возложена выплата судебных расходов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отец на протяжении трех месяцев жестоко избивал семилетнюю дочь.