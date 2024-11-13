В Кузбассе отец три месяца жестоко избивал семилетнюю дочь

В Ленинске-Кузнецком муниципальном округе отец на протяжении трех месяцев избивал семилетнюю дочь, за что теперь предстанет перед судом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Во время медицинского осмотра в больнице медики обратили внимание на множественные синяки и гематомы га теле семилетней девочки. Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. В СК Кузбасса сообщили итоги проверки. Выяснилось, что ребенка на протяжении трех месяцев бил родной отец, который использовал различные предметы. Поводом становилось любое непослушание и не только.

У ребенка сняли побои. Девочку передали в социальное учреждение. Против ее отца возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину и оказывал помощь сотрудникам правоохранительных органов во время расследования.

«В содеянном раскаялся», — отметили в СК Кузбасса.

Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что сын депутата Милонова оказался в тяжелом состоянии в больнице после того, как его избили в школе.