Более 700 тыс рублей жительница Перми задолжала за коммунальные услуги

Приставы арестовали нежилое имущество, которое принадлежит жительнице Перми. Причина — задолженность по коммунальным платежам в размере 750 тысяч рублей, сообщает properm.ru .

Согласно данным ГУФССП по Пермскому краю под арест попали: алкомаркет «Лион», ночной клуб Luba и пекарня «Любимая булочная». Все помещения размещены в одном здании площадью 627 кв. м. Женщину неоднократно предупреждали о наличии задолженности и просили начать ее погашать. Приставы на законном основании изъяли нежилое имущество.

Теперь пермячка имеет право погасить задолженность. Тогда контроль над недвижимостью снова вернется к ней. В противном случае помещения будут проданы на торгах.

Женщина не оплачивала коммунальные платежи за пользования услугами в здании, в котором размещены пекарня, развлекательное заведение и магазин с большим ассортиментом алкогольной продукции.

Ранее мы сообщали, что приставы объявили в розыск задолжавшего миллионы актера Игоря Петренко, который длительное время не выплачивал алименты своим детям от бывшей возлюбленной Екатериной Климовой.