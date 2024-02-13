Приставы объявили в розыск задолжавшего миллионы актера Петренко

Издание «Утро.ру» со ссылкой на источники в Сети сообщает, что актер Игорь Петренко попал в неприятности из-за многомиллионных долгов перед бывшей возлюбленной Екатериной Климовой и детьми.

По предварительной информации, приставы ищут Петренко из-за неуплаты долгов по алиментам. Климова родила актеру двоих детей, но после развода получала недостаточно. 46-летний артист, как указывали в СМИ, тихо закрывал долги. Однако теперь информация обновилась: Петренко должен 9,2 млн рублей.

SHOT пишет, что Петренко не выплачивает алименты на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея. В прошлом году он уже отдавал шесть миллионов рублей, но, видимо, не погасил всю задолженность.

Отметим, что сам актер Петренко и Климова ситуацию не комментировали и не подтверждали. Бывшие супруги находятся в непростых отношениях, однако стараются держать связь ради общих детей. В браке пара находилась почти 10 лет.

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