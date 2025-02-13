Более чем на восемь часов задерживается вылет самолета из Кемерова в Москву, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На сайте кемеровского аэропорта указано, что вылет самолета из Кемерова в Москву был запланирован на 06:50 13 февраля. Предполагалось, что посадка начнется ориентировочно в семь часов утра. Услуги предоставляет авиакомпания ПАО «Аэрофлот-российские международные авиалинии». Согласно данным онлайн-табло, рейс задерживается. Посадка пассажиров должна начаться в четверг, 13 февраля, в 15:35.

Сибдепо обратило внимание, что задержка составляет практически восемь часов. Корреспондент издания обратился за комментариями в пресс-службе аэропорта. В ведомстве сообщили, что задержка вылета связана с техническими проблемами. Согласно данным онлайн-табло, остальные рейсы осуществляют посадку и взлет в ранее согласованное время. Сбои в работе не наблюдаются.

Ранее сообщалось, что временные ограничения ввели на работу аэропорта Нижнего Новгорода.