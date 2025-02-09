Временные ограничения ввели на работу аэропорта Нижнего Новгорода

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» были введены временные ограничения на работу. Об этом сообщил Артём Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в своём личном Телеграм-канале.

При этом более точные причины введения ограничений на взлет и посадку лайнеров Кореняко не назвал. Не исключено, что существует опасность атаки с воздуха со стороны ВСУ.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:40 мск введены… в аэропорту Нижний Новгород», — написал он.

Ранее было объявлено о введении временных ограничений на работу аэропорта Волгограда в связи с угрозой воздушных атак со стороны ВСУ.