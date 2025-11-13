Более ста лет истории: почему ширма из красного дерева с барахолки Подмосковья займет место в дворцовой экспозиции?

Супруги Андрей и Людмила Ившины, проживающие в Балашихе, передали в дар музею-усадьбе Горенки старинную ширму, сообщил REGIONS .

Сотрудница музея Виктория рассказала, что балашихинцы стали обладателями культурной ценности случайно. Ширму из красного дерева, выполненную в венецианском стиле, они приобрели на местной барахолке. Эксперты уверены, что возраст ширмы составляет более ста лет.

Сотрудники музея отметили, что ширма имеет важное культурное значение. Каждый ее элемент демонстрирует высокое искусство исполнения. Она станет частью постоянной экспозиции Главного дворца усадьбы. Однако коллекцию культурных ценностей музея ширма пополнит после реставрационных работ.

«Несмотря на всю красоту и уникальность подарка, перед нами встала важная задача — провести тщательную реставрацию, чтобы сохранить и восстановить ее первоначальный облик. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть этому шедевру его первозданную красоту», — рассказала Виктория корреспонденту REGIONS.

По информации издания, музей-усадьба Горенки обладает богатой двухвековой историей. После эпохи дворянского владения архитектурный ансамбль последовательно адаптировался под нужды бумагопрядильной фабрики, исполкома, военного госпиталя, детского дома и областного санатория, отражая тем самым ключевые периоды отечественной истории.

Ранее сообщалось, что в Лобне отреставрируют Спасскую церковь.