«Болельщики примут в штыки»: сотрудник медиаотдела спортивного клуба назвал причину отказа от Max

Государственный мессенджер Max постепенно осваивают спортивные клубы Татарстана, но пока без особого энтузиазма со стороны болельщиков, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, каналы в платформе завели хоккейный «Ак Барс», футбольный и хоккейный «Нефтехимики», регбийная «Стрела-Ак Барс» и футбольный «Камаз». Однако аудитория там заметно скромнее, чем в Telegram. Лишь футбольному «Нефтехимику» удалось перетащить в Max десятую часть своих подписчиков.

По данным издания, целый ряд громких имен в новом сервисе пока не представлен. Нет каналов у казанского «Рубина», включая женскую команду и академию клуба. Не переходят на платформу и баскетбольный УНИКС, и волейбольный «Зенит» из Казани, и женская волейбольная дружина «Динамо-Ак Барс».

«Смысла не видим пока, есть „ВКонтакте“, Telegram и другие соцсети. А создание страницы в Max болельщики примут в штыки. Подпишется дай бог каждый 20-й, какой в этом смысл? Поэтому пока воздержимся, но все может быстро измениться», — рассказал Inkazan сотрудник медиаотдела одного из клубов, которых пока нет в Max.

По данным издания, в настоящее время не осваивают Max и татарстанские звезды шоу-бизнеса. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадретдинова, Ильнат Фархуллин, Гульназ Шакирова (известная как Дышать) и многие другие пока остаются вне зоны действия госмессенджера.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья опубликовала пост с призывом уходить из Telegram в MAX.