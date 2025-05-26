Болельщики «Трактора» с грудными детьми 1,5 часа ждали встречи с игроками

По информации издания, мероприятие посетили более тысячи болельщиков. Преимущественно на встречу прибыли дети и подростки. Многие ребята пришли в школьной форме. В этот день в городе проходил праздник Последнего звонка. Возле дверей арены «Трактор» образовалась давка. Болельщиков не впускали в здание на протяжении часа. Кричалки не помогали. Корреспондент выяснил, что гостей не впускали долго из соображений мер безопасности.

«Странные соображения, учитывая, что такая вот толпа — лучшая мишень…» — высказал мнение корреспондент «Курса дела».

Корреспондент высказал мнение, что за годы развития клуба тип болельщиков менялся. Теперь большая часть поклонников — это семьи, которые приходят на трибуны в полном составе. Именно эти люди пришли за автографами. По информации издания, хоккеисты в первую очередь раздали автографы сотрудникам арены и охранникам. В это время россияне по-прежнему ожидали за закрытыми дверями. Людей становилось все больше и больше. Некоторые пришли с грудными детьми.

«Ну, а что, тоже можно понять — весь сезон простоять в периметре или вообще в холле, по бОльшей части спиной ко льду — и когда еще у охраны будет шанс на автограф?» — отметил корреспондент.

По информации издания, автограф-сессия продолжалась чуть больше часа. Многие болельщики пришли в форме клуба. К игрокам Шабанову, Фукале и Кравцову выстроилась очередь фанатов. После общения гостей пригласили на трибуны, где их ожидали музыканты. Некоторые болельщики прошли на лед арены.

«А потом — тем, кто стоял на льду, предложили взять кисточки и краски и раскрасить этот лед. Дети (да и родители) были в восторге. А надписи — что же, лучшая иллюстрация любви», — рассказал корреспондент «Курса дела».

Ранее сообщалось, что звезда «Трактора» Шабанов может уехать в НХЛ.