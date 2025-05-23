Звезда «Трактора» Шабанов может уехать в НХЛ

Лидер челябинского «Трактора» Максим Шабанов может уехать в НХЛ. Это подтвердили на пресс-конференции генеральный менеджер команды Алексей Волков и главный тренер Бенуа Гру.

«Нам очень повезло, что мы застали этот период Шабанова, местного воспитанника. Если он уедет в НХЛ, желаю ему удачи», — сказал Бенуа Гру.

24-летний нападающий не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, поэтому может вести переговоры с любой заокеанской франшизой.

В регулярном чемпионате КХЛ Шабанов набрал 67 (23+44) очков и стал третьим бомбардиром лиги. В плей-офф он записал на свой счет 20 (10+10) очков и занял второе место в списке бомбардиров, уступив один балл Шелдону Ремпалу из «Салавата Юлаева».

В финале Кубка Гагарина челябинский «Трактор» уступил в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».