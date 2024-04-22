Болельщики волгоградского «Ротора» призвали тренера Попкова уйти в отставку

Болельщики волгоградского «Ротора» в группах социальных сетей эмоционально восприняли проигрыш команды в матче с «Новосибирском». Шансы «Ротора» выйти по итогам сезона в Первую лигу существенно снизились. Болельщики винят в поражении тренера Сергея Попкова и членов команды, сообщает novostivolgograda.ru .

«Что там по тренеру? Ему же вроде два матча давали. Пора в отставку?» — отмечают болельщики.

Подобных комментариев много. Фанаты требуют увольнения тренера. Однако нашлись и те болельщики, которые смотрят на развитие событий более оптимистично. Они заверяют, что впереди еще будут игры, во время которых есть шанс подняться в турнирной таблице. «Сине-голубые» набирают очки уверенно, просто с более сильными командами пока не могут состязаться.

Теперь футбольные болельщики ожидают турнир развития УЕФА, который состоится в Волгограде в период с 24 по 28 апреля. Участие принимают игроки в возрасте до 16 лет из России, Казахстана, Ганы и Сербии.

«Понятно, что уровень сопротивления, с которым столкнутся российские футболисты на этих соревнованиях, невелик, но ребята в любом случае получат хороший опыт», — считает футбольный комментатор Адиль Зодоров.

Комментатор Адиль Зодоров напомнил, что в последнее время из-за негативного отношения к России со стороны Запада спортсмены ущемлены в своих возможностях. Подобные турниры позволяют развиваться футболистам и их тренерам.

Ранее мы сообщали, что Сборная России по футзалу обыграла команду Сербии в Санкт-Петербурге.