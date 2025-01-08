Болельщиков «Спартака» предупредили о возможных провокациях

В преддверии игры между московским «Спартаком» и петербургским СКА фанатов столичной команды попросили не реагировать на возможные провокации со стороны фанатов петербургской команды. Соответствующее заявление размещено пресс-службой столичного клуба, сообщил ТАСС.

В сообщении указано, что игра состоится 8 января в рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В заявлении пресс-службы «Спартака» фанатам столичной команды выразили благодарность за поддержку. Связь с болельщиками игроки ощущают как дома, так и на выезде. Отличительной особенностью болельщиков в ФК считают дружелюбное отношение к фанатам других команд.

«Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

В сообщении указано, что игроки заинтересованы в победе, которую команда может достичь при полной поддержке своих болельщиков.

ТАСС напомнил о конфликте, который произошел в октябре 2024 года. Главный тренер СКА Роман Ротенберг посчитал поведение болельщиков красно-белых недостойным. Представители «Спартака» в свою очередь заявили, что подобные комментарии Ротенберга позорят отечественный хоккей. Лига наложила на клуб «Спартака» денежный штраф, посчитав поведение фанатов провокационным.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые появился на льду после перелома ноги.