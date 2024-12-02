Александр Овечкин впервые появился на льду после перелома ноги

Форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал тренироваться на льду. Об этом в соцсети X сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Лидер команды, выбывший из строя в ноябре, в понедельник поучаствовал в утренней тренировке.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде игры в «Ютой». Позже выяснилось, что у Овечкина диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги. Также сообщалось, что капитан вынужденно пропустит от четырех до шести недель.

Нападающий продолжает погоню за «вечным» рекордом канадца Уэйн Гретцки, который за профессиональную карьеру забил 894 шайбы. Чтобы стать лучшим из лучших 39-летнему Овечкину надо забить еще 27 шайб.

Ранее сообщалось, что на матче СКА против «Спартака» болельщики московской команды скандировали кричалки, оскорблявшие ледовую дружину из Петербурга.