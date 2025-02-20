Болгарскую чемпионку мира по гимнастике дисквалифицировали за допинг

Чемпионка мира по художественной гимнастике Радина Томова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, которое было выявлено в ходе допинг-пробы. Соответствующая информация размещена на сайте Антидопингового центра Болгарии.

По данным организации, болгарка отстранена на три года. Решение было принято 2 октября 2024 года. В допинг-пробе 19-летней спортсменки специалисты обнаружили диуретик гидрохлортиазид, который внесен в список запрещенных для участников соревнований препаратов.

По информации СМИ, Радина Томова в 2024 году приняла решение о завершении карьеры. Она работает помощником тренера в клубе художественной гимнастики, расположенном в столице Болгарии. Несмотря на изменения в жизни спортсменки, информация о допинге негативно отражается на ее репутации. В период, пока чемпионка отстранена, ожидается проведение различных престижных конкурсов. Продолжить карьеру болгарка не сможет.

РИА Новости напомнило, что в 2022 году спортсменка стала обладательницей золота. Мероприятие прошло в Софии. В следующем году чемпионка победила в командном турнире на чемпионате мира, который состоялся в Валенсии.

Ранее сообщалось, что испанская фигуристка получила шесть лет дисквалификации за тот же допинг.