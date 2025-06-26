Большая сумма на карте: в МВД рассказали, как уберечь деньги от мошенников

Россияне с большой суммой денег на банковской карте автоматически становятся мишенью для мошенников, сообщил телеграм-канал УБК МВД России. Эксперты ведомства рассказали, как обезопасить свой счет.

«Помните: осознанное управление деньгами и разумные меры предосторожности сводят шансы мошенников к минимуму», — отмечено в сообщении ведомства.

Россиянам рекомендуют оставлять на банковской карте сумму, необходимую на ежемесячные расходы. Остальные деньги лучше переводить на счета или вклады, где средства будут находиться под защитой государственного страхования.

Еще один способ уберечься от мошенников — создавать виртуальные карты. Их рекомендовано оформлять на сбор денег для конкретных целей. Открытие занимает считанные минуты. В случае мошеннической угрозы аферисты не получат доступ к основной карте.

Эксперты советуют завести отдельную карту, к которой будет подключена опция автоплатежа. На ней лучше хранить деньги, предназначенные для оплаты коммунальных услуг и различных подписок. Кроме того, собственнику карты будет удобнее следить за расходом средств.

«Даже осторожные пользователи могут вовремя не распознать фишинговый ресурс или поддаться приемам социальной инженерии», — указано в сообщении МВД.

Эксперты рекомендуют установить push-уведомления, чтобы следить за историей платежей. На всякий случай стоит узнать, как можно быстро заблокировать карту. В случае мошеннических действий важно не терять время.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен организовал поставки сим-карт для украинских мошенников.