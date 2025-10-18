«Большая трагедия в нашей семье»: регбисты «Динамо» Чазов и Морозов погибли в аварии

В возрасте 20 и 21 года трагически погибли регбисты московского клуба «Динамо» Захар Морозов и Виталий Чазов, сообщил телеграм-канал регбийного клуба «Динамо» Москва.

По информации регбийного клуба, причиной смерти спортсменов стало дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла прошлой ночью. В официальном заявлении клуб подчеркнул, что Захар Морозов был активным игроком молодежного состава и принимал участие во всех матчах завершившегося сезона. Представители «Динамо» выразили глубокие соболезнования семьям, друзьям и товарищам погибших регбистов.

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — отмечено в сообщении.

В официальном заявлении также указано, что для всех, кто желает помочь семьям погибших, открыт сбор средств. Подписчики выражают слова соболезнования родным. Они пишут, что огорчены информацией о гибели молодых ребят.

Ранее сообщалось, что число жертв ночного пожара в Новосибирске выросло до четырех.