«Больше не продукт для бедняка»: россияне массово жалуются в Сети на качество и высокую стоимость хлеба

Читательница «НовостиВолгограда» Мария Землянская рассказала, что ее семья отказалась от покупного хлеба. Горожанка использует обычные формы из силикона или железа. Продукт выпекают в простой духовке. По словам женщины, найти рецепт в интернете несложно.

Мария отметила, что семья уже экспериментировала с разными рецептами: добавляли семена тыквы и кунжута. Тесто делают на закваске собственного производства. Однако большой ассортимент заквасок есть на маркетплейсах.

«Получается вкусно и недорого», — рассказала Мария.

Стоимость хлеба — вопрос, который, судя по сообщениям в соцсетях, интересует многих россиян. Пользователи пишут, что вынуждены отказываться от целой буханки и переходить на половинку. Комментаторы считают, что особенно тяжело реагировать на цены пенсионерам. Некоторые россияне пишут, что качество хлеба низкое.

«Мы раньше считали хлеб самой дешевой едой — палочкой-выручалочкой в трудные времена, а теперь это больше не продукт для бедняка», — написал пользователь Сети.

Волгоградский пекарь Владимир Власов рассказал, что одним из ключевых факторов удорожания хлеба в России стала логистика. Транспортировка муки на производственные площадки и доставка готовой продукции в магазины «съедает» четверть конечной стоимости буханки.

«Бьет по предпринимателям и налоговое бремя. С нового года ввели НДС для определенных категорий общепитов, из-за чего часть пекарен оказалась на пороге краха», — отмечает он.

