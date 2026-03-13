«Больше не продукт для бедняка»: россияне массово жалуются в Сети на качество и высокую стоимость хлеба
Волгоградский пекарь Власов: на доставку хлеба уходит 25% его стоимости
Россияне обсуждают в Сети стоимость хлеба. Главная причина жалоб — высокая цена при низком качестве. Волгоградский пекарь Владимир Власов пояснил причину роста стоимости товара, сообщили novostivolgograda.ru.
Читательница «НовостиВолгограда» Мария Землянская рассказала, что ее семья отказалась от покупного хлеба. Горожанка использует обычные формы из силикона или железа. Продукт выпекают в простой духовке. По словам женщины, найти рецепт в интернете несложно.
Мария отметила, что семья уже экспериментировала с разными рецептами: добавляли семена тыквы и кунжута. Тесто делают на закваске собственного производства. Однако большой ассортимент заквасок есть на маркетплейсах.
«Получается вкусно и недорого», — рассказала Мария.
Стоимость хлеба — вопрос, который, судя по сообщениям в соцсетях, интересует многих россиян. Пользователи пишут, что вынуждены отказываться от целой буханки и переходить на половинку. Комментаторы считают, что особенно тяжело реагировать на цены пенсионерам. Некоторые россияне пишут, что качество хлеба низкое.
«Мы раньше считали хлеб самой дешевой едой — палочкой-выручалочкой в трудные времена, а теперь это больше не продукт для бедняка», — написал пользователь Сети.
Волгоградский пекарь Владимир Власов рассказал, что одним из ключевых факторов удорожания хлеба в России стала логистика. Транспортировка муки на производственные площадки и доставка готовой продукции в магазины «съедает» четверть конечной стоимости буханки.
«Бьет по предпринимателям и налоговое бремя. С нового года ввели НДС для определенных категорий общепитов, из-за чего часть пекарен оказалась на пороге краха», — отмечает он.
Ранее сообщалось, что новые ГОСТы в России охватят более пяти продуктов в магазинах.