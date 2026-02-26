«Больше скрыть не получится»: двухлетняя девочка умерла в больнице на руках мамы — юрист предупредила об ответственности

Юрист Юлия Липинская на странице в социальной сети опубликовала кадры, снятые в больнице Карелии. Она по многочисленным просьбам подписчиков будет представлять интересы семьи Куминовых, чья двухлетняя дочь умерла в больнице Костомукши на руках мамы, сообщил karelinform.ru.

Кадры и видео, сделанные в больнице, подписаны. В сообщении указано, что девочка поступила в больницу с ОРВИ. У нее была повышенная температура. Мама настаивала на том, чтобы ребенку выдали кислородную маску. По словам родителей, медики отказали. В ту же ночь сердце девочки остановилось. Родители заявили, что реанимационную палату подготавливали слишком долго — время было упущено.

По данным юриста, ребенок умер в больнице на руках мамы в пятницу, 13 февраля. Юлия Липинская написала, что заниматься данным делом особенно тяжело. Изучать факты без включения человечности невозможно. Родители предполагают, что смерть ребенка наступила из-за неквалифицированных действий медиков.

«Моя позиция принципиальна: мы пойдем до конца. И то, что пытались утаить, больше скрыть не получится», — заявила Липинская.

По предварительной информации регионального Минздрава, необходимая аппаратура и лекарства в медучреждении присутствовали в достаточном количестве. В то же время, как отмечается в ведомстве, действия медицинского персонала содержали нарушения.

