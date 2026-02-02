Больше воды и меньше стресса: как безопасно и комфортно пережить дни со 2 по 10 февраля

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ проинформировали , что 9 и 10 февраля магнитосфера Земли может находиться в состоянии повышенного возбуждения. Со 2 по 10 февраля ожидаются магнитные бури, сообщил 56orb.ru. Эксперты поделились советами для метеочувствительных людей.

По мнению специалистов, первое и одно из важных правил — хорошо и много спать. В случае физических и эмоциональных перегрузок реакция организма на внешние воздействия усиливается. Поддерживать стабильное кровообращение рекомендовано при помощи употребления достаточного количества воды. Водный баланс также снижает риск головных болей, которые нередко проявляются на фоне магнитных бурь.

«Стоит временно отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и избытка кофеина. Более легкий рацион снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — указано в материале издания.

Во время магнитных бурь эксперты рекомендуют ограничить эмоциональный шум: отказаться от постоянного чтения новостной ленты. Важно доверять исключительно проверенным источникам.

Пациентам, имеющим хронические нарушения здоровья, следует осуществлять систематический контроль над ключевыми показателями работы сердечно-сосудистой системы. Это предполагает регулярное измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, крайне важно всегда иметь в непосредственной доступности лекарственные средства, которые были назначены лечащим специалистом для коррекции состояния.

Ранее сообщалось, что Солнце атаковало Землю мощными протонами.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.