В результате выброса корональной массы в сторону нашей планеты развился интенсивный радиационный шторм, который специалисты признали сильнейшим в текущем столетии. Поток солнечных протонов достиг отметки в 37 тысяч единиц, приблизившись к абсолютному рекорду 1991 года, причем данные могли быть неокончательными из-за продолжавшегося движения частиц.

Следствием этой активности стала крупная геомагнитная буря, которая бушевала с 19 по 21 января. Ее интенсивность достигла уровня G4.7, что классифицируется как «очень сильная». Одним из самых зрелищных эффектов стали полярные сияния, наблюдать которые удалось на необычно низких широтах, вплоть до территории Крыма, где такое явление является редчайшей аномалией.

Эксперты отмечают, что события подобного масштаба теоретически способны влиять на работу радиосвязи, наводить паразитные токи в протяженных инженерных сетях и воздействовать на самочувствие метеочувствительных людей.

Ранее сообщалось, что россиянки случайно оказались на военной базе в США, когда искали популярную закусочную.