В работе Steam произошел сбой

Пользователи интернета из России массово заявляют о проблемах в работе онлайн-сервиса Steam, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

По данным канала, игроки не могут войти в ранее созданный аккаунт. Россияне также жалуются на то, что разные страницы сайта перестали загружаться. Только за час поступило более 2 тыс. обращений. Сообщается, что проблемы с доступом возникли у россиян из 26 городов.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», на протяжении 17 января было зафиксировано 226 жалоб на работу Steam. Наибольшее количество обращений пришло из Москвы — 26%. Жалобы также поступали от пользователей из 19 регионов России. Согласно данным портала, подобные проблемы всегда могут оказаться временными. Например, мог произойти технический сбой или авария.

Ранее в России были замечены сбои в работе AliExpress.