В России наблюдаются сбои в работе AliExpress

В России наблюдаются перебои в работе китайского маркетплейса AliExpress, убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При попытке поиска какой-либо вещи сервис «застывает» — страница находится в ожидании отклика. Также не работают некоторые вкладки на главной странице магазина.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», жалоб на некорректную работу AliExpress по всей России поступило уже более 1,7 тыс. Пик сбоя пришелся на 14:00 мск.

Официальных комментариев по работе AliExpress на территории России от представителей компании не поступало. Что стало причиной масштабного сбоя, также неизвестно.

Ранее, 14 января, в российском сегменте интернета также наблюдался сбой в работе. Многие ресурсы, в том числе государственные, не открывались пользователям.

Позже генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил причины масштабного сбоя в рунете.