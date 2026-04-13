В Ленинске-Кузнецком, по мнению пользователей Сети, сложилась напряженная ситуация с безнадзорными животными. Местные жители рассказали в социальных сетях, что стая бездомных собак уже несколько раз нападала на людей, сообщил VSE42.RU .

«Мою дочь покусали, и до сих пор ничего не предпринято, хотя я звонила неоднократно. Уже много случаев нападения, и большая часть пострадавших — дети», — продолжила автор публикации.

По сообщениям горожан, которые они оставляют в интернете, агрессивные животные буквально держат в страхе целые микрорайоны. Причем, как подчеркивают очевидцы, большинство пострадавших от нападений — дети. Один из недавних инцидентов произошел в непосредственной близости от школы. Там, по информации из соцсетей, собаки покусали мальчика.

По информации издания, это не единственный случай. Жители также сообщают, что в пятницу, 3 апреля, стая якобы накинулась на взрослую женщину. Ей удалось спугнуть животных и избежать серьезных травм. Горожане призывают компетентные органы — профильные ведомства и службы — незамедлительно принять меры и помочь решить затянувшуюся проблему с бродячими псами.

