«Рычат и кидаются»: житель Кузбасса потребовал от властей спасти поселок от своры бездомных собак

Житель поселка Кемеровской области обратился к региональным властям. Мужчина заявил, что его дети находятся в большой опасности, и виной всему — стая бездомных собак. Обращение появилось в чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

С прошлого года, по словам автора обращения, одна бездомная собака принесла шестерых щенков. В этом году история повторилась — снова появилось еще шесть щенков.

«Детей кусает, вынуждены детей в школу провожать, ночью идешь на электричку рычат и кидаются. Я начну их травить», — обещает он.

По информации издания, обращение не осталось без ответа. В управлении ветеринарии Кузбасса сообщили, что заявка на отлов безнадзорных животных по указанному автором адресу уже составлена. Документ, как уточняется, оформили в администрации кузбасского округа.

В ведомстве также напомнили местным жителям, что подать заявку на отлов можно самостоятельно. Для этого предусмотрено несколько способов: по телефону и через специальную интерактивную карту, которая размещена на официальных сайтах муниципалитетов и управления ветеринарии.

